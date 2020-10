Guasto a Deiva Marina, si dilatano i tempi di percorrenza dei treni

Cinque Terre - Val di Vara - Traffico rallentato per un guasto alla linea ferroviaria nei pressi di Deiva Marina sulla linea Genova-La Spezia. Per tale motivo è stato richiesto l'intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresa del traffico ferroviario. Maggior tempo di percorrenza fino a 30 minuti per i treni in viaggio.



Treni direttamente coinvolti:

• FB 8606 Roma Termini (6:57) - Torino Porta Nuova (13:40)

• IC 666 La Spezia Centrale (10:35) - Milano Centrale (13:53)

• IC 657 Milano Centrale (8:05) - Grosseto (14:33)

• RV 11367 Genova Brignole (10:45) - La Spezia Centrale (12:10)

• R 24452 La Spezia Centrale (10:15) - Sestri Levante (11:19)

• R 24459 Sestri Levante (10:41) - La Spezia Centrale (11:45)

• R 24454 La Spezia Centrale (11:15) - Sestri Levante (12:19)

• R 24461 Sestri Levante (11:41) - La Spezia Centrale (12:45)