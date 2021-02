Gli alunni della Salvo D'Acquisto incontrano gli agenti della Polizia di Stato

Cinque Terre - Val di Vara - Sono ripresi gli incontri della Polizia di Stato nelle scuole della provincia spezzina. Nella mattinata di ieri, i poliziotti di quartiere della Questura hanno incontrato la classe 1^D della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo I.S.A. 21, sito a Piana Battolla, per affrontare tematiche di grande importanza tra le quali l’educazione alla legalità, il corretto uso dei social network, il bullismo e le strategie di prevenzione e repressione in atto per contrastarlo.



L’incontro ha avuto luogo proprio alla vigilia del “Safer Internet Day 2021”, giornata nazionale di informazione e sensibilizzazione promossa dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza di Roma nelle scuole medie.

I ragazzi e gli insegnanti hanno posto agli operatori di Polizia numerose domande sulle materie trattate dimostrando particolare interesse per l’iniziativa.

Gli operatori infine sensibilizzavano gli studenti in ordine alla necessità di rispettare le vigenti disposizioni anticontagio, ricevendo dagli stessi una risposta positiva, consapevole e unanimemente condivisa.