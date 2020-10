Giovani aggrediti in stazione, è caccia ai violenti

Cinque Terre - Val di Vara - Aggressione selvaggia oggi pomeriggio alla stazione ferroviaria di Vernazza. A farne le spese due giovani, presi a calci e pugni da un gruppo di coetanei. La coppia era in attesa di un convoglio quando è scattata la follia. Non erano soli sulla banchina. Un gruppo di giovani li ha avvicinati cominciando a spintonarli, poi sono arrivati i calci e i pugni.

Dopo le botte, gli aggressori sono scappati. Da lì a poco sono scattate le ricerche a bordo treno, da parte della Polfer, e in tutte le stazioni ferroviarie fino alla Spezia con controlli a tappeto anche in centro città. La Polizia di Stato, con la Squadra mobile, sta operando a tutto campo e sono al vaglio degli investigatori le testimonianze e l'analisi delle immagini delle telecamere presenti nelle stazioni, a bordo dei treni e in città.



C.A.