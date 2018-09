Giallo nelle acque di Deiva, il cadavere potrebbe appartenere a un uomo

Il ritrovamento risale a questa mattina alle 12. I primi a dare l'allarme sono stati dei diportisti. Per l'autopsia potrebbero volerci giorni.

Cinque Terre - Val di Vara - Potrebbe essere un uomo la persona trovata in tarda mattinata al largo delle coste di Deiva Marina, nello Spezzino. Al momento ogni ipotesi su come sia finito in quel punto e cosa l'abbia ucciso è da verificare. Le operazioni di recupero sono scattate verso le 12 quando alcuni diportisti hanno notato il cadavere galleggiare poco distante dalla loro imbarcazione.



A procedere con le indagini sono i Carabinieri del comando provinciale della Spezia e gli elementi in loro possesso non sono molti. Le condizioni del cadavere sono critiche: è in avanzato stato di decomposizione e da una prima analisi sembrava che avesse i resti parziali di una maglietta e di un costume da bagno. Sul corpo non sono stati trovati né documenti né oggetti che possano poter dare indicazioni sull'indentità. Dalla corporatura non si esclude che possa trattarsi di un uomo.



Ad una prima analisi pare che il corpo sia rimasto in acqua per oltre un mese e per gli esami autoptici, visto appunto lo stato in cui versava, si dovranno attendere alcuni giorni. Se non dovessero arrivare risposte neanche in questi frangenti solo il test del dna potrebbe permettere ulteriori risvolti. In questa delicata fase delle indagini, con un corpo ancora senza nome, i carabinieri procederanno con uno screening su tutte le persone scomparse nell'ultimo mese. Diverse le piste che potrebbero aprirsi: dal gesto volontario, al malore in acqua.

Dopo il recupero in mare di questa mattina da parte dei Vigili del Fuoco e le prime indagini dei carabinieri, la salma è stata portata alla camera mortuaria del Sant'Andrea della Spezia.