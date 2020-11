Gasolio a Riomaggiore, installate le barriere assorbenti

le imbarcazioni non accedono allo scalo

Cinque Terre - Val di Vara - Dopo la dispersione del gasolio a Riomaggiore avvenuta questa mattina (leggi qui) l'amministrazione comuale ha provveduto all'installazione delle barriere assorbenti.

La comunicazione è stata diffusa sui social. "Si informa la cittadinanza che, a causa di una fuoriuscita di gasolio, sono state posizionate nella Marina di Riomaggiore apposite panne, fogli e barriere assorbenti - spiegano dal Comune -.Fino a quando non saranno rimossi non sarà possibile accedere allo scalo con le imbarcazioni. Ci scusiamo per il disagio".