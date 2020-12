Furti in abitazione in bassa Val di Vara, i Carabinieri effettuano controlli specifici

Cinque Terre - Val di Vara - Nel pomeriggio e nella serata di ieri i Carabinieri della Compagnia della Spezia hanno eseguito un servizio coordinato straordinario nella zona dei comuni di Riccò del Golfo, Beverino e delle frazioni in cui, negli ultimi giorni, erano stati perpetrati alcuni furti e tentati furti in abitazione.

I Carabinieri hanno realizzato un dispositivo di controllo mirato, finalizzato ad individuare auto sospette, fermandole ed identificando gli occupanti. in totale sono state impiegate 6 pattuglie in aggiunta ai normali servizi, le quali hanno perlustrato in modo capillare il territorio, raggiungendo anche le frazioni ed abitazioni più isolate. Insolite le modalità di controllo: anziché effettuare i consueti posti di controllo ad alta visibilità lungo le strade, le pattuglie si sono nascoste in anfratti, dietro cartelli e dietro curve, pronte ad accodarsi a macchine sospette e fermarle.

In tutto sono state fermate 43 autovetture e identificate 71 persone.

A coronamento del servizio è stato che non sono stati registrati furti né sono giunte dai residenti segnalazioni di autovetture sospette.