Fulmini e saette provocano tre incendi a Brugnato, Varese Ligure e Deiva

Cinque Terre - Val di Vara - Alla Spezia il sole non ha lasciato il cielo nemmeno per un attimo mentre la costa di Deiva Marina e la Val di Vara sono state colpite da una breve ondata di maltempo che ha provocato tre incendi, rimasti circoscritti e sui quali sono intervenuti massicciamente i Vigili del Fuoco.

Gli incendi sono scoppiati alle 16.30 in tre località differenti: Brugnato, Varese Ligure e Deiva Marina. L'innesco sembrerebbe proprio il cielo da dove sono piombati sulla vegetazione i fulmini. La pioggia e l'intervento dei Vigili del Fuoco hanno permesso che il fronte delle fiamme non si allargasse ad altre aree. Gli interventi sono proseguiti anche in serata.