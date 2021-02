Frane lungo la Provinciale 30, intervento d'urgenza a Corniglia

Cinque Terre - Val di Vara - Intervento d’urgenza, d’intesa con l’amministrazione locale, dei tecnici della Provincia della Spezia nell’area del comune di Corniglia dove si segnalano alcuni movimenti franosi in località Prevo che potrebbero interessare la Strada Provinciale n.30.

La situazione d’emergenza si è andata a delineare nelle ultime ore con l’evidenziarsi di un fenomeno franoso nell’area sottostrada. I tecnici, attivati domenica, hanno già effettuato un primo sopralluogo per comprendere l’entità del movimento franoso e stabilire la tipologia d’intervento. Nel frattempo, per garantire il transito dei veicoli in condizioni di sicurezza, è stato necessario attivare un restringimento della carreggiata e la posa di apposita segnaletica.

Si tratta di una problematica che ha richiesto una rapida valutazione, con una verifica in loco anche questa mattina, in modo che nelle prossime ore sia già possibile affidare un incarico specifico per redigere il progetto tecnico d’urgenza per la messa in sicurezza, indispensabile per dare poi il via alle opere necessarie.

Questo intervento, di carattere prioritario, si somma con altre decine di attività, molte ancora in corso, di verifica e monitoraggio sull’intera rete viaria che sono seguite agli eventi meteo delle ultime settimane. In molto casi le opere di messa in sicurezza e ripristino si sono risolte con tempistiche rapide, in altri richiedono l’attivazione di programmi più onerosi e complessi per la tipologia di problematica che si è evidenziata.