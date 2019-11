Frane a Vernazza, Sentiero azzurro interrotto

Cinque Terre - Val di Vara - Il maltempo picchia e il territorio soffre. Anche a Vernazza, dove si sono staccate alcune frane. Un smottamento ha invaso il Sentiero azzurro tra Vernazza e Corniglia, interrompendo il percorso. Altre due frane si sono verificate in località Vernazzola e lungo la Strada dei santuari verso il bivio del termine, in prossimità della curva panoramica sopra Vernazza. "Sono intervenuti i volontari del nostro gruppo di Protezione Civile. Consigliamo di prestare attenzione lungo le strade per il materiale che si può trovare sulla carreggiata e per i mezzi in movimento impegnati nelle operazioni di rimozione degli stessi", spiegano dal Comune.