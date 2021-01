Frana sulla strada provinciale 566, posizionati blocchi paramassi

Cinque Terre - Val di Vara - Ancora problemi sulla rete stradale spezzina dopo che ieri si è verificato un crollo lungo la scarpata a monte della strada provinciale 566, in località Sciarpato, nel Comune di Sesta Godano. Sul posto sono giunti i tecnici del settore viabilità della Provincia e le squadre reperibili. Il dispositivo paramassi presente a margine della carreggiata ha impedito che la frana interessasse anche la rete stradale. In ogni caso la condizione del versante dovrà essere verificata nelle prossime ore per comprendere la natura del movimento franoso lungo il versante. Oggi, per evitare ulteriori pericoli e vincoli alla circolazione, con un procedimento amministrativo di somma urgenza, sono stati posizionati dei blocchi paramassi sul piano stradale, questo a garantire il contenimento di eventuali altri crolli, domani mattina, sabato 9, verrà eseguito un intervento diretto sul fronte franoso del versante dal quale dipenderà la valutazione sul tipo di problema in corso.

Sulla strada provinciale 566 è rimasta aperta e la viabilità è stata garantita attraverso un senso unico alternato regolato da un semaforo.

In Alta Val di Vara e nelle zone interessate dalle abbondanti nevicate dei scorsi giorni, le squadre della Provincia proseguono l’attività di rimozione della neve lungo le strade al fine di mantenere libera la circolazione. Il problema maggiore è ora il rischio di gelate e la presenza di ghiaccio lungo le strade, per questo è stato attivato un servizio dedicato allo spargimento di sale nei tratti segnati da maggior rischio.

L’appello dalla Provincia è quello di non abbassare la guardia perché “Ora il pericolo è il ghiaccio – si legge in una nota dell’Ente -, per questo le nostre squadre continueranno ad operare per garantire la pulizia delle arterie principali anche attraverso attività con gli spargisale. Ci sono poi problematiche dovute a piccole frane che stanno segnando alcune strade dell'entroterra, ma anche qui i nostri tecnici stanno intervenendo con un programma di attività d’urgenza che si protrarrà per tutto il fine settimana. Il consiglio è sempre quello di mantenere la massima prudenza, specialmente nelle ore notturne, mettersi alla guida solo per casi di necessità o per raggiungere il posto di lavoro, cercando di limitare gli spostamenti al minimo indispensabile.

L'Amministrazione Provinciale della Spezia comunque resta in contatto con tutte le Amministrazioni Comunali interessate per garantire che nessuna località venga isolata”.