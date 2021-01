Cinque Terre - Val di Vara - Aggiornamenti sulla frana di Sciarpatto in Val di Vara. A fare il punto sui social è il delegato alla viabilità Antonio Solari che precisa: "Abbiamo garantito la transitabilità con posizionamento barriere in cemento e semaforo. In giornata svuotamento delle reti metalliche dai massi e poi verifica delle barriere protettive. Considerate le avverse condizioni meteo si consiglia tanta prudenza sulle strade che possono risultare a tratti ghiacciate".