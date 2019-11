Frana a Carro, tre famiglie isolate

Cinque Terre - Val di Vara - Frana nel primo pomeriggio di oggi su una strada comunale di Carro, in Alta Val di Vara. "Non ci sono feriti ma tre famiglie, una decina di persone complessivamente, sono rimaste isolate", spiegano dalla Regione. Sul posto, in frazione Pavareto, sono intervenuti i vigili del fuoco e i tecnici del Comune e nel pomeriggio interverrà una ditta attivata in somma urgenza per iniziare lo sgombero e il ripristino. Al momento è possibile transitare a piedi ed è garantito, in caso di necessità, il passaggio dei mezzi di soccorso attraverso una strada alternativa sterrata. Lo smottamento è arrivato dopo una notte d'allerta che ha visto le precipitazioni bagnare generosamente lo Spezzino.



Segnalazioni di ulteriori frane arrivano da Vernazza, dove uno smottamento ha invaso la carreggiata stradale in località Lavaccio lungo la strada che da Corniglia porta alla Spezia. "Grazie al gruppo locale di Protezione Civile la carreggiata è stata ripulita e il transito è garantito", fanno sapere dal Comune.