Cinque Terre - Val di Vara - Preoccupazione a Bonassola per gli ulteriori movimenti che in queste ore hanno interessato la frana nella zona "la Francesca". "Abbiamo effettuato un sopralluogo con i tecnici - spiega il sindaco Bernardin -, ci attiviamo prontamente per il reperimento dei fondi necessari presso la Regione in modo da risolvere la difficile situazione nel più breve tempo possibile. Abbiamo altresì provveduto alla chiusura momentanea delle gallerie della pista ciclopedonale".