Finti carabinieri in Val di Vara, il nonnino non ci casca

Malviventi in fuga.

Cinque Terre - Val di Vara - Potrebbe essere frutto della campagna di informazione che da tempo l’Arma dei Carabinieri e le forze dell’ordine stanno conducendo, assieme ai mezzi di informazione, contro il fenomeno delle cosiddette truffe agli anziani. Stamattina, in un paese dell’alta Val di Vara, due uomini si sono presentati alla porta di un ottuagenario che vive da solo. I due, spacciandosi per militari dell’Arma e indossando dei giubbotti con la Scritta Carabinieri, hanno tentato di convincere l’anziano a mostrare loro i contanti che aveva in casa, asserendo di dover controllare se fossero falsi. Per fortuna l’uomo non si è fatto intimidire e, insospettitosi, non li ha fatti neanche entrare in casa, chiamando subito i Carabinieri, quelli veri e costringendo così i malviventi a darsi alla fuga. I Carabinieri stanno ora indagando per risalire all’identità dei truffatori e ricordano che nessun Carabiniere (vero) effettua verifiche di contante a casa ed invitano a rispettare queste semplici regole di prudenza:



· non aprite per nessun motivo a chi non conoscete personalmente;



· chiamate immediatamente i carabinieri al numero di emergenza 112 e attendete l’arrivo di una pattuglia.



· non aprite prima dell’arrivo dei Carabinieri in uniforme, che si assicureranno dell’identità e delle intenzioni degli sconosciuti.



· non abbiate fretta: se non sono malfattori non avranno problemi ad aspettare l’arrivo della pattuglia.