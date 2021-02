Fiamme dalle finestre, stabile evacuato. Quattro condomini all'ospedale

Cinque Terre - Val di Vara - Sono partite dalla caserma dell'Antoniana alla volta di Ceparana per soccorrere una famiglia, sorpresa da un incendio divampato nella propria abitazione. Due squadre dei vigili del fuoco sono state chiamate ad intervenire alle prime luci dell'alba in Via Vecchia. Il rogo si è sviluppato all'interno di un appartamento al piano terra di un condominio di cinque piani. Le squadre uscite con due APS (autopompa serbatoio) e una autoscala, una volta giunte sul posto hanno provveduto allo spegnimento dell'incendio entrando dalle finestre del piano terra da cui uscivano le fiamme e contemporaneamente provvedevano al controllo dei piani superiori ed all'eventuale evacuazione delle persone rimaste nello stabile. Durante le operazioni di soccorso, a seguito di inalazione di fumo, quattro condomini sono dovuti ricorrere alle cure mediche del personale sanitario del 118, intervenuti sul luogo del sinistro. Sul posto presenti i carabinieri della stazione locale di Ceparana.