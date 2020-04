Fiamme alle pendici del Monte Gottero, pompieri al lavoro da giorni

Cinque Terre - Val di Vara - Comincia a placarsi la tensione per il vasto incendio divampato nei giorni scorsi alle pendici del Monte Gottero, nel territorio comunale di Varese Ligure. Le cause sono in fase di accertamento e i Vigili del fuoco sono impegnato tutt'ora nelle azioni di bonifica. Il rogo ha cominciato a divorare il costone del monte, ormai, un paio di giorni fa. I pompieri hanno aggredito le fiamme, lavorando senza sosta e con l'ausilio del canadair dell'elicottero della Regione. Il fronte di fuoco è stato molto vasto ma le fiamme finalmente, da stanotte, sono state domate e sono cominciate le opere di bonifica che stanno proseguendo anche oggi. C'è massima attenzione su questa situazione. Il clima di questi giorni e la totale assenza di precipitazioni fa maturare una situazione di siccità e che quindi può favorire gli incendi.



(foto: repertorio)