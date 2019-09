Cinque Terre - Val di Vara - Recuperato e trasferito nella notte un turista austriaco alle Cinque Terre. E' stata la sorella a chiamare i soccorsi per ritrovare un giovane che si era allontanato dal luogo in cui soggiornavano alle Cinque Terre. Vigili del fuoco e Soccorso Alpino si sono mossi per rintracciare il disperso, che la famiglia aveva indicato come in preda di uno stato psicofisico precario. I pompieri lo hanno infatti ritrovato in stato confusionale e con una ferita ad un braccio che è stata curata sul posto da un medico del 118 prima del trasferimento presso il pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea.