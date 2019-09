Cinque Terre - Val di Vara - Incidente al mare per un 19enne francese. Il giovane era in compagnia di alcuni amici a Manarola quando si è tuffato riportando una lesione alla spalla. Sul posto sono arrivati in breve tempo i Vigili del Fuoco, via mare, con un gommone. Il giovane è stato caricato sul natante e poi portato alla Spezia dove è stato poi trasportato in ambulanza per le cure del caso. Le sue condizioni non desterebbero particolare preoccupazione.