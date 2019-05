Ex colf aggredisce datrice di lavoro e le procura lesioni gravi

Un aspro contenzioso all'origine dell'accaduto a Ceparana: aveva così deciso di aspettarla in casa per malmenarla e darsi alla fuga non dimenticando di rubargli anche seimila euro tra contanti e gioielli.

domiciliari con braccialetto elettronico

Cinque Terre - Val di Vara - E' stata e arrestata e immediatamente sottoposta al regime domiciliare una donna 53enne, originaria della Campania ma da anni residente in Val di Magra. Alcune settimane fa la donna, a seguito di un contenzioso con la signora per la quale aveva lavorato come collaboratrice domestica, aveva deciso di aspettarla in casa e, al suo rientro, ha pensato bene di aggredirla e malmenarla causandole gravi lesioni alle braccia e alla testa, dandosi poi alla fuga, rubando anche seimila euro tra contanti e gioielli.



Nonostante avesse cercato di travisarsi, la responsabile dell’aggressione, che aveva anche minacciato la vittima per cercare di farle ritirare la denuncia, era stata identificata dai carabinieri, che avevano ricostruito la ragione dell’accaduto, e denunciata al termine di una breve indagine. Ora è arrivato il provvedimento dell’autorità giudiziaria, che l’ha sottoposta agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico.