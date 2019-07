Escursionista rimane appesa a una parete rocciosa a Riomaggiore

Cinque Terre - Val di Vara - E' rimasta appesa alla parete finchè non l'hanno raggiunta i soccorritori. Attimi di terrore per una turista polacca di 42 anni che questo pomeriggio, alle 18.30, si è avventurata sulla scogliera che da Riomaggiore conduce alla Spezia. A notarla in difficoltà è stato un ragazzo di colore che stava falciando l'erba in prossimità della zona e ha dato l'allarme.

La donna, dotata di scarponcini da trekking ma senza ulteriore attrezzatura, ha cominciato a seguire il sentiero fino a che non si è trovata sotto a Torre Guardiola. Lì per raggiungere una parte di più alta della strada, dove però il tratto risulta chiuso, ha cominciato a scalare rimanendo però bloccata in parete.

La donna è arrivata a una decina di metri dal bordo del sentiero quando si è bloccata, terrorizzata. E' rimasta aggrappata alle reti di sicurezza paramassi e si è procurata una serie di escoriazioni. Il destino ha voluto che una base dei soccorritori del Soccorso alpino fosse in zona e quindi la segnalazione è partita, da parte del primo giovane che l'ha notata, subito facilitando i soccorsi ai quali hanno preso parte anche i Vigili del Fuoco della Spezia.

Ad imbragarla è stato un operatore del Soccorso alpino e i pompieri li hanno riportati sul sentiero, mentre sul posto giungeva anche il 118. Le sono state prestate tutte le cure del caso ed è rientrata sana e salva. La donna non è stata ricoverata in ospedale.