Entra al supermercato, si sbottona e urina sulla merce esposta

Un polacco 47enne denunciato per atti osceni e danneggiamento a Deiva Marina.

Cinque Terre - Val di Vara - Inconsueta e piuttosto disgustosa la scena che si è presentata ai clienti di un supermercato di Deiva Marina: incurante dei numerosi avventori un uomo si è infatti aperto i pantaloni e si è messo ad urinare sulla merce esposta sugli scaffali, incurante dei pur numerosi presenti, tra i quali alcuni minori. Il gestore dell’esercizio ha allora chiamato i Carabinieri della locale stazione che, intervenuti immediatamente sul posto, hanno accompagnato il soggetto, un cittadino polacco 47enne già noto alle forze dell’ordine per episodi non dissimili, e lo hanno denunciato per atti osceni, nonché per danneggiamento: il negoziante non ha potuto infatti fare altro che buttare in blocco la merce sulla quale l’uomo aveva urinato.