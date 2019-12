Enel, interruzioni programmate per potenziare rete elettrica

Cinque Terre - Val di Vara - Per ripristinare le criticità riscontrate nelle ultime settimane nel Comune di Beverino e riportare l’assetto della rete elettrica alla normalità, E-distribuzione, la società del Gruppo Enel per la gestione della rete elettrica a Media e Bassa Tensione, ha previsto di effettuare due interruzioni programmate nei giorni di venerdì 20 e sabato 21 dicembre.



L’operazione rientra nei progetti di miglioramento della rete elettrica e assicurerà una maggiore qualità del servizio a vantaggio dei cittadini. Si inizia venerdì 20, dalle 8.30 alle ore 11:30, nelle seguenti zone: via Castello Castiglione Vara, via XXV Aprile, località Colla Castiglione Vara, località S. Remigio Vara, via Gruzzelle, via Gambella Castigione Vara, via Battaglione Zignago, via l’Ara Cavanella Vara, via Capanne Castiglione Vara, via Costa Cavanella Vara.

Le stesse vie saranno interessate dall’interruzione anche sabato 21 dicembre, dalle 13:30 alle 15:30.



Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto gli utenti sono invitati a non commettere imprudenze e a non utilizzare gli ascensori. Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio potete consultare il sito e-distribuzione.it oppure inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando il codice POD (IT001E...) presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la App gratuita per Smartphone "Guasti e-distribuzione". Per segnalare un guasto potete invece rivolgervi al Numero Verde 803.500.