E' salva la donna dispersa nei boschi di Mangia

Ritrovata prima di notte da Vigili del fuoco e Soccorso Alpino. Saggia la sua decisione di non lasciare mai il sentiero.

Cinque Terre - Val di Vara - Prima che il buio inghiottisse i boschi della Val di Vara, tutto si era già risolto per il meglio. Impaurita ma in buone condizioni di salute, la donna scomparsa ieri pomeriggio durante una passeggiata nei boschi attorno al paese di Mangia è stata ritrovata prima del tramonto dai Vigili del fuoco e da una squadra del Soccorso Alpino. Ancora poche ore e le probabilità di ritrovare la donna con il buio sarebbero drasticamente calate; la dispersa avrebbe rischiato di rimanere all'addiaccio con temperature al di sotto dei 20°.



Era uscita dalla struttura dei Ricostruttori della Fede presso la quale alloggia poche ore prima per una camminata, perdendo però l'orientamento mentre la sera si avvicinava. Lei stessa aveva chiesto soccorso con una telefonata, scegliendo saggiamente di rimanere sul sentiero che aveva imboccato all'inizio del proprio camminare. Pur non essendo in grado di tornare indietro da sola, la scelta di rimanere sul percorso ha facilitato molto i soccorritori, che da parte loro conoscevano benissimo quel territorio.