Due incidenti e due motociclisti portati d'urgenza all'ospedale

Cinque Terre - Val di Vara - Giornata nera per i motociclisti sulle strade della provincia spezzina.

Questa mattina, intorno alle 10 sua via Provinciale Spezia, nel tratto Buonviaggio-Bottagna, si è verificato un frontale tra auto e moto nel quale un centauro di 31 anni è rimasto gravemente ferito.

Sul posto sono intervenute l'Automedica Delta 1 e l'autoambulanza della Pubblica assistenza di Pitelli: il paziente politraumatizzato è stato stabilizzato e trasferito in codice rosso verso la shock room del Sant'Andrea.



Poco dopo, alle 12.30, in località Cornice, nel comune di Sesta Godano, un altro schianto tra una moto e un'auto.

Il motociclista, un giovane di 28 anni residente a Sarzana, è stato stabilizzato e accompagnato al campo volo di Borghetto Vara per essere centralizzato in codice rosso dall'elisoccorso Pegaso diretto all'ospedale Cisanello di Pisa.

In questo caso sono intervenute l'Automedica Delta 3 e l'autoambulanza della Croce rossa di Sesta Godano.





(foto: repertorio)