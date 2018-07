Droga in cucina, al b&b e nel magazzino. Due arresti a Deiva

Le manette sono scattate ai polsi di un 28enne e un 34enne trovati in possesso di cocaina e hashish.

Cinque Terre - Val di Vara - Il bed and breakfast, la cucina del ristorante e un magazzino per materiali edili utilizzati come piccola alcova per cocaina e hashish. Due gli arrestati. E' il bilancio dell'operazione lampo condotta dai carabinieri di Deiva Marina che ieri sera hanno fermato un cuoco, 28enne originario del Milanese, e un 34enne di Deiva.



I due, finiti al centro dell’attenzione dei militari a seguito di alcuni movimenti sospetti, che avevano fatto immaginare potessero essere responsabili di una piccola attività di spaccio di stupefacenti sono stati fermati dai militari vicino ad un bar in compagnia di altri tre giovani. Al momento del controllo il cuoco è stato trovato in possesso di un grammo di cocaina, uno di hascisc e di quattrocentoventi euro, mentre il 34enne aveva diciotto grammi di hascisc.



Le sorprese sono arrivate però durante il controllo sui luoghi di lavoro dei due: nella cucina del ristorante in cui il 28enne lavorava come cuoco, infatti, sono stati trovati altri sette grammi di hascisc, mentre ulteriori due grammi di cocaina, oltre cinquanta di hascisc e diciotto grammi di sostanze da taglio sono stati trovati durante la perquisizione effettuata nella stanza di un bed and breakfast di Moneglia. Inoltre, nella disponibilità del 28enne, precisamente all’interno di un magazzino di materiale edile, sono invece stati trovati circa cinquanta grammi di hascisc ed un bilancino di precisione.



I due giovani, dopo essere stati trattenuti in camera di sicurezza, sono comparsi stamattina dinanzi al giudice per il giudizio per direttissima.



(foto: repertorio)