Doppio infortunio sui sentieri, Vigili del fuoco e Soccorso alpino in azione

Cinque Terre - Val di Vara - Questo pomeriggio i Vigili del Fuoco di La spezia,sono stati impegnati in due diversi interventi sui sentieri del Parco delle Cinque Terre. Attorno alle 15 l'allarme è scattato per un infortunio occorso ad un turista brasiliano che stava percorrendo il sentiero 592 nel tratto compreso tra Vernazza e Monterosso. A causa di una caduta ,ha riportato una frattura ad una gamba: sul posto sono stati inviate una squadra dal Comando di La Spezia ed una dal distaccamento di Brugnato.Inoltre si è alzato in volo l'equipaggio di Drago 65. Sul posto sono giunti velocemente gli uomini del Soccorso Alpino partiti di Vernazza che hanno collaborato con gli elisoccorritori VVF al recupero dell'uomo. L'elicottero ha trasportato l'infortunato nella piazzola all'interno della caserma di via Antoniana dove ad attendere c'era un'ambulanza.

Non ancora rientrata in sede, la squadra VVF del distaccamento di Brugnato è stata dirottata sull'altro intervento. Questa volta la zona è quella del sentiero della torre dell'orologio, a Levanto. Un uomo non vedente, accompagnato dal figlio ,è caduto procurandosi una frattura alla caviglia. I Vigili del fuoco, assieme agli uomini del Soccorso Alpino, hanno provveduto a stabilizzare l'uomo e a trasportarlo sulla barella da sentiero fino all'ambulanza della Croce Verde che li attendeva a Levanto.