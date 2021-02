Donne perseguitate e picchiate, stalker arrestato

A finire in manette un uomo di 56 anni, era già ai domiciliari per altri atti persecutori: non ha rispettato le prescrizioni dell'Autorità giudiziaria e ora si trova in carcere.

Cinque Terre - Val di Vara - Ha molestato senza sosta due donne anche se si trovava in detenzione domiciliare con un'accusa di stalking già sulle spalle. Adesso per lui, un 56enne bolanese, si sono aperte le porte del carcere per aver violato le prescrizioni dell'Autorità giudiziaria.

E' quanto emerge dagli interventi dei Carabinieri di Sarzana. L'uomo arrestato aveva preso di mira due donne, residenti in provincia, arrivando addirittura a picchiarle. Le denunce nei confronti del 56enne non sono mancate e prese in carico tutte le prove, i carabinieri hanno mosso i loro passi lavorando a stretto contatto con la magistratura.

Il quadro penale del 56enne si è aggravato ed è arrivata: "La revoca della misura e dovrà scontare il resto della pena di un anno e sette mesi di reclusione - si legge in una nota dei carabinieri - in carcere. Le vittime, a seguito delle denunce presentate, sono state inoltre messe in contatto dai carabinieri con i centri anti violenza di genere operanti in provincia della Spezia".