Domenica di interventi per i Vigili del fuoco volontari di Levanto

Cinque Terre - Val di Vara - Giornata impegnativa, quella di ieri, per i Vigili del fuoco volontari di Levanto. Ieri mattina sono intervenuti per un'apertura appartamento, in via Jacopo a Levanto.

Alle 14.00 intervento sempre per apertura appartamento in Via Rimembranza a Levanto. Alle 16.30 circa principio di incendio di canna fumaria in località Fattore. Alle ore 17.30 in ottemperanza alla circolare emessa dal Dipartimento dei Vigili Del Fuoco per l'emergenza Covid-19,che prevede l'utilizzo dei propri mezzi in favore dei Comuni che ne fanno richiesta, la squadra dei Vigili del Fuoco di Levanto ha effettuato il primo intervento del 2021 di sanificazione settimanale delle aree più sensibili del Comune di Deiva Marina. "Il personale del distaccamento - si legge in una comunicazione sui social - ha comunque garantito una seconda squadra reperibile per gli interventi urgenti".