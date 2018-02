Disposta l'autopsia sul corpo dell'operaio morto in una fabbrica di vernici

Il tragico incidente è avvenuto ieri sera. L'uomo, residente a Sarzana, al momento dell'incidente stava conducendo delle opere di sabbiatura.

Cinque Terre - Val di Vara - Solo l'autopsia farà chiarezza sulle cause della morte di Gabriele Spagnoli, operaio 53enne, ritrovato ieri sera da un collega in uno stabilimento di vernici a Pian di Follo. L'uomo, sposato e residente a Sarzana, è rimasto vittima di un incidente sul lavoro mentre era intendo in un'opera di sabbiatura.



Al momento dell'incidente, Spagnoli indossava una maschera collegata ad un compressore. Per dinamiche da accertare il macchinario sarebbe esploso. Non sarebbe da escludere, ma la conferma arriverà solo dall'esame autoptico, che il 53enne possa essere deceduto a causa di un soffocamento oppure per intossicazione.



L'operaio è stato trovato riverso a terra, privo di sensi, da un collega. Disperato quest'ultimo ha chiamato i soccorsi, ha cercato di aiutarlo ma ormai era troppo tardi. Sul posto oltre ai soccorritori sono intervenuti i carabinieri che hanno posto sotto sequestro i macchinari e l'officina per condurre una verifica sugli impianti presenti nella struttura.



Gabriele Spagnoli era un appassionato di caccia ed è profondo il cordoglio che ha suscitato la notizia della sua morte. Tramite i social alcuni amici di Federcaccia lo ricordano con affetto: "La Federcaccia Provinciale della Spezia e il mondo venatorio oggi piangono la prematura scomparsa di uno di loro, uno di noi. Ti ricorderemo sempre così disponibile, entusiasta e sempre con il sorriso. Ci stringiamo intorno ai suoi famigliari e gli esprimiamo le più sincere condoglianze. Ciao Gabri...."che la terra ti sia lieve".