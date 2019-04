Cento metri quadrati in località Via Sacro Cuore.

Cinque Terre - Val di Vara - Militari della Stazione Carabinieri Forestale di Borghetto Vara hanno sequestrato un’area, di circa 100 metri quadrati, in località “Via Sacro Cuore” in comune di Brugnato in cui era stata abusivamente allestita, tramite interramento e riempimento, una discarica abusiva di rifiuti di varia natura, tra i quali detriti edili, materiale ferroso, scarti di plastica e legno.

Sono in corso le indagini per l’individuazione dei responsabili.