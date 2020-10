Disagi per il servizio di trasporto scolastico a Calice. Il sindaco: "Stiamo risolvendo le criticità"

Cinque Terre - Val di Vara - Genitori preoccupati per il servizio di trasporto scolastico nel Comune di Calice al Cornoviglio. Negli ultimi giorni alcuni hanno notato l'area prospiciente all'entrata occupata dalle autovetture e hanno reso necessaria la fermata alcuni metri più avanti. La mamma, in una lettera indirizzata a Città della Spezia, scrive: "Il bus non ha potuto fermarsi davanti per una decina di auto ferme. Inoltre dopo l'esperienza di ieri non ritengo il servizio adeguato e non sicuro. I mezzi trasportano bambini dai 3 agli 11 anni".

In merito a quanto accaduto il sindaco di Calice al Cornoviglio spiega: "Siamo in costante contatto con i genitori per spiegare loro quelle che sono le criticità di quest'anno. Le problematiche illustrate dalla signora che vi ha scritto erano legate al primo giorno di servizio. In parte sono già state risolte. Una parte della problematica era dovuta al fatto che molti genitori non hanno parcheggiato nell'area riservata ma in mezzo alla strada. Oggi era presente un agente di Polizia locale e ci resterà per tutta la settimana".

Nella lettera è stato anche segnalato che un bambino sarebbe stato dimenticato a bordo del bus. Il sindaco Scampelli ha rassicurato: "Il bambino era comunque sceso dal mezzo. Era presente un'accompagnatrice che doveva accompagnare i bimbi dell'infanzia. Abbiamo parlato con lei e abbiamo chiarito, tant'è che questa mattina tutto si è svolto come previsto".