Diplomati otto nuovi vigili del fuoco volontari destinati al distaccamento di Levanto

Cinque Terre - Val di Vara - Si sono svolti nella giornata odierna gli esami finali per otto aspiranti Vigili del Fuoco Volontari destinati al distaccamento Volontario di Levanto.

A conclusione del percorso formativo, della durata complessiva di 120 ore, svolto presso la Sede Centrale di Via Antoniana, gli otto candidati, tra i quali una ragazza, hanno sostenuto gli esami teorico-pratici davanti alla commissione d'esame presieduta dal Comandante Provinciale Leonardo Bruni e composta da altri Funzionari e dallo staff didattico che ha seguito il loro percorso formativo.

Erano presenti anche i responsabili operativi del Distaccamento Volontario di Levanto, presenza significativa dal punto di vista del personale esperto che "accoglie" oggi e che affiancherà da domani i nuovi ingressi nell'organico del Distaccamento.

Il Comandante Bruni, durante la consegna degli attestati, si è complimentato con questi giovani Vigili per l' impegno profuso durante lo svolgimento del corso, sancendo ufficialmente il loro ingresso nel Corpo Nazionale Vigili del Fuoco.

Ha sottolineato, poi, l'importanza di avere "nuova linfa" che si inserisce nell'organizzazione del Distaccamento Volontario di Levanto, presenza radicata, molto importante e sicuro riferimento per tutta la riviera.

Il Comandante ha sentitamente ringraziato tutto lo staff didattico-logistico per la professionalità espressa anche in questa occasione.