Depuratore ko per qualche ora, divieto di bagno a Monterosso

Cinque Terre - Val di Vara - Stop ai bagni di mare a Monterosso. Il sindaco ha emesso un'ordinanza cautelativa dopo che ieri il depuratore delle acque reflue di Fegina-Gigante è stato messo fuori uso per un certo lasso di tempo dal distacco dell’interruttore generale di alimentazione dell’impianto. Acam Acque ha dato comunicazione dell'episodio oggi all’amministrazione provinciale, all’Arpal e all'Asl, spiegando che lo spegnimento del depuratore aveva messo in funzione il bypass in automatico. L’interruttore è stato regolarmente riarmato e ha ripreso a funzionare regolarmente alle 10.45.

Nella stessa giornata di ieri Arpal ha eseguito il campionamento delle acque di balneazione nella stessa zona. Le analisi, visto il temporaneo guasto all’impianto, hanno superato i limiti di legge e questa mattina il sindaco ha emesso l’ordinanza di divieto di balneazione in via cautelativa. Arpal eseguirà nelle prossime ore i campioni suppletivi che saranno prontamente comunicati all’amministrazione comunale per i provvedimenti di competenza.