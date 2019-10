Dal 5 al 18 novembre galleria Marinasco chiusa per lavori in calotta

Cinque Terre - Val di Vara - Programmato la modifica della circolazione all’interno della galleria Marinasco, lungo la statale 1 Var/A “Variante della Spezia” tra La Spezia e Riccò del Golfo, interessata da un consistente intervento di adeguamento di tutta l’impiantistica attivato a giugno. L’investimento complessivo dei lavori in progetto ammonta a circa 5 milioni di euro. Anas comunica che a partire dalle 7 di martedì 5 novembre partiranno le attività che, per necessità tecniche e di sicurezza della circolazione, necessitano della chiusura al transito della carreggiata in entrambe le direzioni, con deviazione del traffico sulla ex statale 1 (Via Genova).



In particolare, la chiusura permetterà all’ATI affidataria di rimuovere i ventilatori esistenti sostituendoli con nuove macchine, di effettuare la manutenzione delle bocchette di ventilazione poste nel controsoffitto della galleria, di completare le verifiche sull’impianto antincendio, di eseguire il lavaggio della galleria e di fare alcune prove sugli impianti installati. La chiusura al traffico sarà attiva fino al termine di questa fase di lavoro, che si prevede di ultimare entro le 7 del 18 novembre.



Dalla mattina dello stesso 18 novembre la viabilità tornerà ad essere regolata con il senso unico per fasce orarie, secondo le modalità attualmente in vigore. Nel dettaglio, dalle 7 alle ore 12 la galleria Marinasco sarà aperta in direzione La Spezia mentre dalle 12 alle 19 sarà percorribile in direzione Riccò del Golfo. Il sabato la galleria sarà percorribile dalle 7 alle 12 in direzione La Spezia. Dalle 12 del sabato alle 7 del lunedì e, in settimana, dalle 19 alle 7 del giorno successivo il tunnel sarà regolarmente percorribile in entrambe le direzioni senza limitazioni.