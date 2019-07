Da Monterosso smaltiti venti quintali di oggetti sequestrati agli abusivi

Cinque Terre - Val di Vara - Seicento pezzi sequestrati tra gli abusivi a Monterosso dall'inizio della stagione estiva. Altri venti quintali di materiali tra cappelli, collanine, occhiali da sole e ombrelli da spiaggia sono stati smaltiti, altri dieci quintali sono in attesa.

Controlli, sanzioni e sequestri sono le parole chiave a Monterosso per fronteggiare la costante presenza dei venditori abusivi, talvolta anche aggressivi, nella zona della stazione ferroviaria.

A inizio stagione era capitato anche che queste persone facessero alzare dalle panchine i turisti per mettere in mostra la mercanzia.

Un tema, quello dell'abusivismo, sul quale l'amministrazione comunale del borgo rivierasco ha cercato di fronteggiare in tutti i modi. La macchina della sicurezza si è consolidata e quest'anno nonostante il fenomeno sia difficile da eliminare si è visibilmente ridimensionato.

A fare il punto della situazione sono il sindaco Emanuele Moggia e il vicesindaco e assessore alla Polizia municipale Vincenzo Rollando.

"Andiamo avanti nel garantire la sicuerezza e la serenità di chi sceglie Monterosso - ha spiegato il primo cittadino - abbiamo garantito un presidio continuo di monitoraggio con uomini in divisa e in borghese. L'impegno profuso di Carabinieri, Guardia di Finanza e del nostro corpo di Polizia municipale non manca. Abbiamo lavorato su tutti i fronti per mettere chi non rispetta le regole in condizione di non esercitare illegalmente l'esercizio del commercio. Sono azioni che hanno permesso di portare dei risultati".



"E' una battaglia sempre aperta - ha spiegato il vice sindaco Rollando - e noi lavoriamo costantemente per impedire a queste persone di vendere. E' un'arma potentissima che cerchiamo di sfruttare al meglio. Monterosso risulta un luogo particolarmente appetibile perché con i continui arrivi dei treni c'è un continuo ricambio di visitatori. Il contributo delle forze dell'ordine è fondamentale. Noi proseguiamo sulla nostra strada e non dobbiamo in alcun modo abbassare la guardia altrimenti in poco tempo torneremmo al punto di partenza e non possiamo permettercelo".



In tema di sicurezza a Monterosso c'è aria di novità. Nel Comune rivierasco sono operativi sette agenti, compreso il comandante, e intanto è stato pubblicato un bando pubblico per un posto a tempo indeterminato. Le domande per presentare la candidatura scradranno il prossimo 25 agosto.



