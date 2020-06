Cinque Terre - Val di Vara - La strada provinciale SP4 tra Sesta Godano e Zignago è interrotta da questa mattina a causa di una frana. Un grosso macigno si è staccato dal pendìo travolgendo i cubi di protezione che erano stati posti per difendere la carreggiata in un punto che aveva già dato segni di cedimento. Non ci sono mezzi coinvolti e feriti. L'interruzione si trova nel tratto tra le frazioni Oradoro e Valgiuncata.