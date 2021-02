Crolla il muro di contenimento, sentiero interrotto

Cinque Terre - Val di Vara - Il Parco delle Cinque Terre informa che il tratto di sentiero Sentiero Verde Azzurro (593), dalla Strada Provinciale SP370 al Santuario di Montenero (Riomaggiore), è interrotto temporaneamente per crollo di una porzione del muro di contenimento del Piazzale della Chiesa. Il Parco ha consegnato in loco il materiale lapideo per l'esecuzione dell'intervento di ripristino della percorribilità.



Per raggiungere il Santuario si consiglia di utilizzare il sentiero n. 593V "Riomaggiore - Madonna di Montenero". La variante 593V, collegamento fra il paese ed il Santuario di Montenero, partendo dalla marina di Riomaggiore sale in modo molto più ripido, ma anche molto più panoramico, attraversando dapprima la strada di raccordo tra Riomaggiore e la Litoranea SP 370, poi, dopo aver costeggiato il cimitero, continua la salita con una scalinata fino ad incrociare nuovamente la strada asfaltata. Ci si immette sulla Litoranea SP 370, percorrendone circa 200 metri in direzione La Spezia prima di tornare a salire la ripida scalinata per il Santuario, tra coltivi e fasce terrazzate in abbandono ricolonizzate dalla macchia mediterranea. Lungo la strada provinciale si osserva un'edicola votiva raffigurante l'assunzione della Vergine detta "Madonna della cintola".



Su mappe.parconazionale5terre.it l'aggiornamento in tempo reale sulla percorribilità della rete sentieristica del Parco e sull'app Oggi siamo a lavorare, sezione Sentieri il work in progess degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla rete sentieristica a cura del Parco.