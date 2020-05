Crolla il masso sul quale è seduto che gli schiaccia una gamba

E' ricoverato in ospedale un 42enne rimasto ferito mentre pescava. L'episodio risale alle 15 di oggi pomeriggio nelle vicinanze del torrente Usurana, in località Fredana, in Val di Vara.

Cinque Terre - Val di Vara - Era con il figlio quando la roccia sulla quale era seduto ha ceduto e gli ha schiacciato una gamba. E' ricoverato in ospedale un 42enne rimasto ferito mentre pescava. L'episodio risale alle 15 di oggi pomeriggio nelle vicinanze del torrente Usurana, in località Fredana, nel Comune di Calice al Cornoviglio.

L'uomo era assieme al giovanissimo figlio quando improvvisamente il masso sul quale era seduto si è staccato ed è caduto nel torrente. Nel crollo il masso, del peso di diverse tonnellate, lo ha colpito ad una gamba provocandogli uno schiacciamento del piede e una brutta lesione.

I soccorritori sono stati allertati immediatamente e sul posto è arrivata la Pubblica assistenza di Beverino che ha prestato le prime cure al ferito. E' giunta sul posto anche un'automedica del 118.

Per sollevare il masso sono arrivati i Vigili del Fuoco che con le attrezzature specifiche, dei particolari cuscini, permettendo così che al 42enne venisse liberato il piede. Le operazioni di recupero sono durate all'incirca 30 minuti. L'uomo è stato accompagnato all'ospedale Sant'Andrea della Spezia in codice giallo.