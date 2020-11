Covid, a Monterosso si cercano volontari per guidare l'ambulanza

Cinque Terre - Val di Vara - Un caso di positività al Covid tra le fila della Pubblica assistenza Croce bianca di Monterosso fanno scattare la corsa e l'appello alla solidarietà e la ricerca di nuovi volontari soprattutto per guidare le ambulanze.

Tra i primi a sposare la causa il primo cittadino Emanuele Moggia che sui social ha scritto: "Care concittadine, cari concittadini, in questi giorni la nostra Pubblica assistenza sta attraversando un momento di forte difficoltà: il personale non è più sufficiente per poter garantire - come sempre è stato fatto, da decenni - un pronto intervento a beneficio di tutti noi. Rivolgo quindi a tutti e a ciascuno l’invito accorato a rendervi disponibili come nuovi volontari, anche solo come autisti delle ambulanze: sarebbe già un grandissimo aiuto.

Chi fosse disponibile contatti senza indugio il numero: 335/7553215. Vi ringrazio di cuore per la generosità che, con questo importante gesto di altruismo, dimostrerete a tutti i membri della nostra comunità".

Nella giornata di ieri la Croce bianca aveva spiegato la situazione: "Vi informiamo che, a seguito della positività di un nostro operatore, tutti i militi in servizio in questi giorni sono stati sottoposti a tampone e sono risultati negativi. Questo ci consente di continuare a garantire il servizio nonostante le difficoltà del momento. Se a Marzo il Covid non aveva interessato il nostro paese, ora non è così. Vi chiediamo pertanto di rispettare le regole e prestare attenzione: Distanziamento, mascherina, lavarsi spesso le mani".

Contattata da Città della Spezia dalla Pubblica assistenza monterossina spiegano: "Ci serve una mano, qualche chiamata l'abbiamo già ricevuta e ringraziamo chi sta facendo di tutto per sostenerci. Servono soprattutto persone che possano guidare l'ambulanza per la quale è sufficiente la patente B. E' necessario prestare la massima attenzione, che da parte nostra non manca, e per aderire bisogna diventare oppure essere già soci. Per questioni logistiche sarebbe importante che le disponibilità arrivassero da persone della zona, ma ringrazieremo comunque per ogni aiuto ricevuto. Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento".