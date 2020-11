Corniglia, foro di proiettile in un pluviale. Denunciato un vicino

Cinque Terre - Val di Vara - A giugno, recandosi nella sua seconda casa di Corniglia, uno spezzino aveva avuto la brutta sorpresa di trovare un foro che sembrava in tutto e per tutto quello di un proiettile. Le indagini avviate dai Carabinieri della stazione di Monterosso subito dopo il sopralluogo hanno in seguito consentito di accertare che il foro era effettivamente compatibile con un proiettile di piccolo calibro e di individuare la possibile traiettoria. E’ stato così individuato il presumibile punto da cui il proiettile sarebbe partito.



Ieri, dopo una perquisizione effettuata nell’abitazione di un 54enne residente in zona, sospettato di essere l'autore del gesto, sono state sequestrate alcune armi legittimamente detenute, tra le quali una carabina ad aria compressa compatibile con il calibro del foro di proiettile, che è stata sequestrata. L’uomo è stato denunciato per danneggiamento aggravato con l’uso di armi.

Ulteriori indagini sono in corso per accertare il movente del gesto, che non si esclude possa essere riconducibile a pregressi attriti di vicinato.

Le altre armi in possesso del presunto sparatore sono state tutte cautelativamente ritirate.