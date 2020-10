Controlli ambientali a Riomaggiore, 900 Euro di sanzioni in tre giorni

Cinque Terre - Val di Vara - Gli agenti del Comando di Polizia Locale di Riomaggiore guidati dal neo-comandante Maurizio Perroni, hanno accertato negli ultimi giorni tre illeciti di natura ambientale e dalle sanzioni piuttosto elevate. I rigorosi servizi mirati alla tutela ambientale del territorio e coordinati dal Comandante Perroni, si sono svolti anche in abiti civili e hanno consentito di individuare tre soggetti che in giorni ed orari differenti, in località Casen, hanno contravvenuto quanto stabilito dall'art. 15 del Regolamento di Igiene Urbana del Comune, abbandonando rifiuti.



La sanzione prevista dal Regolamento Comunale in questo caso è di ben 300 Euro oltre il ripristino dello stato dei luoghi, ovvero la pulizia del sito interessato ed il conferimento dei rifiuti nell'apposito centro di raccolta. "Sono atteggiamenti deplorevoli e che deturpano un territorio come quello di Riomaggiore - riferisce il comandante Perroni - che non ha di certo bisogno di presentazioni essendo oltretutto riconosciuto come patrimonio Unesco. Come Comando di Polizia Locale siamo particolarmente attenti a questo genere di illeciti e non trascuriamo affatto l'aiuto dei cittadini che molte volte si dimostra fondamentale".