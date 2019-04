Colpito da un ramo, perde coscienza. Ci vuole l'elicottero

Cinque Terre - Val di Vara - Stava lavorando nei campi, in località Beverino Castello quando è rimasto colpito da un ramo che lo ha raggiunto alla testa. Sono da subito partite le richieste di soccorso per un uomo di 61 anni: intorno alle 9 la chiamata al 118 che con automedica e ambulanza della Croce Rossa di Riccò si spostava in gran fretta nella zona indicata, così come una squadra dei vigili del fuoco. L'uomo è stato subito stabilizzato e trasportato dall'elicottero Drago in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Martino di Genova.