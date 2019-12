Colle di Cento Croci, manutenzioni anche a Maissana

Cinque Terre - Val di Vara - Avanzano le attività di manutenzione all’interno della galleria ‘Madonna della Guardia’, lungo la statale 523 “del Colle di Cento Croci”, tra Castiglione Chiavarese e Maissana. Sono stati infatti programmati i lavori pulizia del piano viabile, delle pertinenze e la manutenzione dei sistemi idraulici.



Per consentire l’esecuzione delle attività, da domani 4 dicembre e fino a sabato 14 dicembre la statale sarà chiusa in entrambe le direzioni tra il km 73,750 e il km 75,876, nella sola fascia oraria notturna compresa tra le 22 e le 6 del mattino successivo. La limitazione sarà sospesa durante il fine settimana e in caso di attivazione dell’allerta meteorologica arancione/rossa.



Durante la chiusura il traffico proveniente da Sestri Levante sarà indirizzato sulla provinciale 40 in direzione località Santuario, con proseguimento sulla viabilità comunale e successivo rientro sulla statale 523 presso Torza, nel comune di Maissana. Il traffico proveniente da Varese Ligure e diretto a Sestri Levante sarà deviato sul percorso inverso.



Inoltre, per lavori di manutenzione degli impianti all’interno della galleria ‘Taviani’, fino a venerdì 6 dicembre la statale 225 “della Fontanabuona” sarà chiusa al traffico nel tratto compreso tra il km 30,900 e il km 33,100, nel territorio comunale di Bargagli, in provincia di Genova.



Anche in questo caso la limitazione sarà attiva nel solo orario notturno compreso fra le ore 22:00 e le ore 6:00 del giorno successivo, con deviazione del traffico segnalata in loco.



Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile sul sito web www.stradeanas.it oppure su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito, 800 841 148.