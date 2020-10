Cinque Terre, prorogato il bando per il progetto Turismo attivo

Cinque Terre - Val di Vara - E' stato prorogato il termine del bando per la presentazione delle domande di sostegno per il progetto "Turismo attivo. Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole" e integrato il testo del bando "Descrizione interventi ammissibili" a seguito del parere favorevole ottenuto dall'Autorità di gestione sull'ultima richiesta di modifica inviata. La nuova scadenza per la presentazione delle domande di sostegno sul SIAN è fissata alle ore 23:59 del 30 novembre 2020. Info e bando al link qui.