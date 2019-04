Cinque Terre prese d'assalto, coda per il treno dal centro del borgo

Cinque Terre - Val di Vara - Giornata record alle Cinque Terre. Turisti in coda e ammassati negli strettissimi vicoli di Vernazza. La testimonianza arriva dal gruppo "Riomaggioresi nel mondo". La piena alle Cinque Terre è già cominciata per il ponte di Pasqua. In questo fine settimana, complice una splendida giornata di sole, la storia si ripete. La bella Vernazza è presa d'assalto e la coda per raggiungere il treno parte dalla via centrale del paese. Scene analoghe si sono viste anche a Manarola. Sarà una lunga stagione alle Cinque Terre. Intanto prosegue sui sentieri il monitoraggio per scoraggiare chi si vuole avventurare per i sentieri senza l'adeguato equipaggiamento.