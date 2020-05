Chiuso l'accesso alla spiaggia di Fossola

Cinque Terre - Val di Vara - Che sia per ignoranza rispetto alle norme o per scarso senso civico, c'è chi non rispetta le regole della Fase 2. Che, come ripetuto fin quasi alla nausea, non è un liberi tutti. Di fronte a qualche intemperanza di troppo, i sindaci hanno facoltà di prendere provvedimenti. Ad esempio, non era passato che un battito d'ali dall'allentamento, che a Santo Stefano la prima cittadina Sisti ha disposto la chiusura di alcuni parchi. E oggi a Riomaggiore la sua collega Fabrizia Pecunia è intervenuta per evitare abusi alla spiaggia di Fossola.



"Questa mattina - così da Palazzo civico - è stata installata una chiusura provvisoria all’accesso verso la spiaggia della Fossola, in quanto le spiagge comunali rimangono chiuse. Questo per consentire l’apertura dell’accesso alla discesa a mare nell’area di attracco dei battelli per coloro che vogliono pescare.? Si precisa, inoltre, che la stagione balneare non è ancora iniziata. Nell’ordinanza regionale 25/2020 è data solamente facoltà di svolgere, nell’ambito della provincia di appartenenza, dalle 6 alle 22, alcune attività motorie acquatiche e individuali.? Non è consentito prendere il sole sugli scogli. È consentita esclusivamente l’attività motoria. Vi preghiamo di rispettare le indicazioni e le distanze di sicurezza".