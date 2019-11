Chiusa la provinciale in località Sciarpatto. Così anche Cento Croci

Cinque Terre - Val di Vara - Il sindaco di Sesta Godano Marco Traversone ha disposto la chiusura della strada provinciale in località Sciarpatto in direzione Sesta Godano e Varese Ligure. Il fiume Vara sta superando i limiti di guardia e in zona diga in località Ponte Santa Margherita fa paura. L'Alta Val di Vara è la zona più colpita da questa ondata di maltempo: anche per la strada statale 523 “Del Colle di Cento Croci” si è disposta loa provvisoria chiusura al transito in corrispondenza del km 64,000, in entrambe le direzioni, a seguito dell’esondazione del fiume Vara, in località Varese Ligure, che ha causato l’allagamento della sede stradale. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’emergenza e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.