Cerca di fumare uno spinello al bar e minaccia i carabinieri

Cinque Terre - Val di Vara - Non voleva pagare il conto al bar, in compenso pretendeva di fumarsi uno spinello e alla fine si è messo a inveire contro di carabinieri. Il protagonista della vicenda è un siciliano di 50 anni che ha finito la sua serata con le manette ai polsi.

Il suo arresto risale alla nottata di ieri a Levanto dove all'interno di un bar si rifiutava di pagare il conto delle bevute consumate fino a quel momento. In quei frangenti ha preso anche quello che sembrava uno spinello. Il 50enne ha mostrato la chiara intenzione di fumarlo ma di lì a poco sono arrivati i carabinieri e la situazione ha presa un'altra piega.

Alla vista delle divise l'avventore del bar non si è calmato, anzi, ha cominciato a inveire contro i militari mostrandosi mostrandosi molto aggressivo. Li ha spintonati, ingiuriati, minacciati e tentato di colpirli.

I carabinieri lo hanno immobilizzato e poi portato in caserma. Nel corso dei controlli è spuntato anche dell'hashish. L'epilogo della vicenda è arrivato con l'arresto del 50enne per violenza resistenza e minaccia a pubblico ufficiale e segnalato alla competente autorità quale assuntore di stupefacenti.