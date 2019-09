Cerca di aiutare il marito, cade e si ferisce alla testa

Cinque Terre - Val di Vara - Quando ha visto il marito cadere tra i rovi non ha esitato a correre in suoi aiuto, ma nel farlo si è ferita ed è stato necessario ricorrere a un soccorso d'urgenza. Protagonista una signora inglese di 68 anni oggi in cammino sui sentieri di Volastra, nel Riomaggiorese, Cinque Terre. Cadendo nel tentativo di aiutare il proprio consorte, la turista britannica si è procurata diverse escoriazioni, alcuni tagli e un trauma alla testa.



Sul posto si sono precipitati Soccorso alpino e Vigili del fuoco. Aperto un varco tra i fitti rovi, i due sono stati recuperati e riportati sul sentiero. Il medico del Soccorso alpino ha prestato le prime cure alla signora, stabilizzandola sul posto. Poi la signora è stata trasportata con la barella portantina per tre quarti d'ora fino a raggiungere in strada l'ambulanza della Pubblica assistenza di Riomaggiore, che l'ha portata in codice giallo all'ospedale Sant'Andrea della Spezia.