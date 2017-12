Ceparana, chiusura obbligatoria per 15 giorni per un circolo Arci

Cinque Terre - Val di Vara - Ieri, su proposta della compagnia dei Carabinieri di Sarzana, la polizia amministrativa ha notificato a un circolo Arci di Ceparana, nel comune di Bolano, il decreto di sospensione dell'attività per 15 giorni ai sensi dell'articolo 100.

Il provvedimento è stato deciso in seguito all'attività svolta dai Carabinieri, che hanno appurato più volte come questo circolo costituisca punto di aggregazione di persone pregiudicate che pongono in essere comportamenti pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica. In particolare durante una violenta lite era stato anche accoltellato uno degli avventori.